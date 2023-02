Amazon-Aktie nach Ergebniseinbruch unter Druck

Der weltgrösste Online-Händler Amazon hat im Weihnachtsquartal trotz Inflations- und Rezessionssorgen mehr Umsatz gemacht als erwartet. Die Erlöse legten in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um neun Prozent auf 149,2 Milliarden Dollar (136,7 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Experten hatten mit deutlich geringerem Wachstum gerechnet. Höhere Kosten liessen den Betriebsgewinn jedoch von 3,5 Milliarden auf 2,7 Milliarden Dollar schrumpfen.

Das Nettoergebnis betrug sogar nur 278 Millionen Dollar, was jedoch vor allem an einer Wertkorrektur der Beteiligung am kriselnden Elektroautobauer Rivian lag. Der Gewinn je Aktie brach im vierten Geschäftsquartal 2022 deutlich von 1,39 US-Dollar auf 0,03 US-Dollar ein. Damit verdient der Internetriese weniger als von Analysten erwartet, die Schätzungen der Experten für das EPS hatten sich zuvor auf 0,175 US-Dollar belaufen.

Bei Anlegern kamen die Zahlen nicht gut an: Die Amazon-Aktie zeigt sich am Freitag im US-Handel an der NASDAQ zeitweise 4,79 Prozent tiefer bei 107,47 US-Dollar. Beim Ausblick fürs laufende Quartal enttäuschte Amazon mit einer Umsatzprognose von 121 Milliarden bis 126 Milliarden Dollar und einem erwarteten Betriebsgewinn zwischen null und vier Milliarden. Zudem wuchs das wichtige Cloud-Geschäft nicht so stark wie erhofft.



Redaktion finanzen.ch / awp international