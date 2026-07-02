Amazon-Aktie legt zu: Panos Panay enthüllt Chip-Strategie für Alexa

Amazon fertigt für seine wichtigsten Geräte eigene KI-Chips

Basis sind die 2025 vorgestellten Chips AZ3 und AZ3 Pro

Bei anderen Bauteilen setzt der Konzern weiter auf Zulieferer wie QUALCOMM

Amazon baut die Entwicklung eigener Chips für seine Endgeräte spürbar aus. In einem Podcast des US-Senders CNBC erklärte Hardwarechef Panos Panay am 2. Juli 2026 erstmals ausführlich, dass Amazon für seine wichtigsten Geräte auf eine durchgängige Eigenentwicklung setzt, vom Entwurf bis zur Fertigung. Das Rückgrat bilden die Ende September 2025 vorgestellten Chips AZ3 und AZ3 Pro, die KI-Funktionen direkt auf dem Gerät statt in der Cloud verarbeiten.

Für Anleger zählt dabei weniger der einzelne Baustein als die Richtung: mehr Kontrolle über das Zusammenspiel von Hardware und Software, ein Kurs, der sich an Apple als Vorbild orientiert, und ein Stück Abnabelung von externen Zulieferern.

Eigenes Silizium für die wichtigsten Geräte

"Wir entwickeln unsere eigenen End-to-End-Chips für die Geräte, die wir ausliefern", sagte Panay im Interview. Verbaut sei die Eigenentwicklung etwa im Echo Show 8, im Echo Show 11 und im Fire TV. Ausserdem steckt der AZ3 laut offizieller Produktvorstellung von Amazon im Echo Dot Max, der leistungsstärkere AZ3 Pro im Echo Studio. Beide bilden zusammen mit der Plattform Omnisense die Grundlage für Audioverarbeitung und Umgebungserkennung.

Der Nutzen liegt in der Geschwindigkeit: Rechnet das Gerät KI-Aufgaben lokal, muss nicht jeder Sprachbefehl erst in ein entferntes Rechenzentrum wandern. Nach Amazons eigenen Angaben erkennt der Echo Dot Max mit AZ3 das Weckwort um mehr als 50 Prozent zuverlässiger als die Vorgängergeneration.

Warum der Konzern auf Kontrolle setzt

Hinter dem Aufwand steht eine klare Logik. Gerade bei den zentralen Geräten wolle man Hardware und Software so eng wie möglich verzahnen, argumentierte Panay gegenüber CNBC, um das Erlebnis im Haushalt sicher und flüssig zu liefern. Es ist derselbe Ansatz, mit dem sich Apple über eigene Chips einen Vorsprung bei der Abstimmung von Geräten und Betriebssystem verschafft hat. Für Amazon fügt sich der Schritt in die breitere Offensive rund um den KI-Assistenten Alexa+ ein, den der Konzern in den USA inzwischen breit ausgerollt hat. Panays Blick reicht dabei aber über die heutigen Produkte hinaus: Die Welt bewege sich womöglich weg von Apps und Bildschirmen, hin zu Gespräch und Kontext.

Wo die Unabhängigkeit an ihre Grenzen stösst

So weit die offizielle Erzählung. Sie sollte aber nicht mit vollständiger Unabhängigkeit verwechselt werden. Panay räumte selbst ein, dass Amazon weiterhin Chips von Anbietern wie QUALCOMM bezieht. Die eigenen Chips sind zudem auf Amazons Endgeräte zugeschnitten, nicht auf einen breiten Verkauf an Dritte - sie vertiefen die Kontrolle, machen den Konzern aber nicht autark.

Welche Chancen sich für Anleger ergeben

Für die Investmentseite ist vor allem die strategische Implikation interessant. Je enger Amazon Chips, Geräte und Software verzahnt, desto stärker lässt sich das Zusammenspiel steuern, ein Hebel, den Apple über Jahre in Kundenbindung und Preissetzungsmacht übersetzt hat. Eigene Bausteine können zudem die Abhängigkeit von Zulieferern und deren Preisen dämpfen und die Lieferkette robuster machen. Rechnet Alexa+ mehr Aufgaben lokal, sinkt tendenziell die Last teurer Rechenzentren in der Cloud, was die Kosten je Interaktion drücken kann. Und gelingt es, das Gerätegeschäft enger an die eigenen Dienste zu koppeln, stützt das den Kreislauf aus Hardware, Abo und Handel.

Ob die Rechnung aufgeht, wird sich an zwei Punkten zeigen. Erstens daran, ob Amazon die AZ-Chipfamilie über Echo und Fire TV hinaus auf weitere Gerätekategorien ausdehnt. Zweitens daran, ob sich die eigene Hardware in messbar stärkerer Nutzung von Alexa+ niederschlägt, ablesbar an den nächsten Quartalszahlen.

Der Analystenkonsens tendierte für die Amazon-Aktie zuletzt Richtung Kaufen, im Donnerstagshandel notiert das Papier an der NASDAQ zeitweise 1,46 Prozent höher bei 245,24 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Julia Walter, Benedict Kurschat, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

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