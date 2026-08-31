Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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31.08.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Montagabend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 258,45 USD.
Die Amazon-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 258,45 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'394 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 257,18 USD. Bei 263,64 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3'849'789 Amazon-Aktien umgesetzt.
Am 04.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 10,00 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,13 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 30.07.2026. Es stand ein EPS von 5,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umsetzen können.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,64 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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