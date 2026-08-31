Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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31.08.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon am Montagnachmittag schwächer
Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 260,28 USD abwärts.
Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 260,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'305 Punkten liegt. Bei 260,28 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 263,64 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'613'264 Amazon-Aktien.
Am 04.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,33 Prozent hinzugewinnen. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Mit Abgaben von 24,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,64 USD je Amazon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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