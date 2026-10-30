Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Freitagabend südwärts

Die Amazon-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 239,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 28'271 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 229,37 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 232,53 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 15'548'242 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2026 auf bis zu 287,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 16,77 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 196,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 21,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 30.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 präsentieren. Amazon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,92 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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