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30.10.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 239,90 USD nach.
Die Amazon-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 239,90 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 28'576 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 229,37 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 232,53 USD. Bisher wurden via NASDAQ 10'036'526 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 16,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.07.2026 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 200.61 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 167.70 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Amazon rechnen Experten am 04.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,92 USD je Amazon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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