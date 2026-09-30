Amazon Aktie News: Amazon zieht am Abend an

Um 20:26 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 250,64 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'542 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 252,43 USD. Bei 246,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'597'748 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,57 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,13 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 21,75 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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