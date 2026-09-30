Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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30.09.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 250,60 USD.
Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 250,60 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'560 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 251,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 246,76 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'577'801 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,16 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 21,74 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 200.61 Mrd. USD gegenüber 167.70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 12,77 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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