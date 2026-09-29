Amazon Aktie News: Amazon am Abend in Grün

Das Papier von Amazon konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 246,85 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'324 Punkten notiert. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 247,53 USD an. Bei 246,99 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 2'928'144 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,33 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 196,13 USD am 18.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 20,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Amazon liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,77 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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