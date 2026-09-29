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29.09.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

Amazon Aktie News: Amazon verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 246,01 USD.

Amazon
206.06 CHF 0.43%
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Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Amazon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 246,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'417 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 247,40 USD. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 245,14 USD. Bei 246,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 1'068'299 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 14,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 20,28 Prozent sinken.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,68 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 200.61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,77 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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