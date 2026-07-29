Amazon Aktie News: Amazon am Abend gesucht

Das Papier von Amazon konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 231,45 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'610 Punkten notiert. Die Amazon-Aktie legte bis auf 232,07 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 229,32 USD. Bisher wurden heute 4'265'632 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2026 markierte das Papier bei 278,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Mit Abgaben von 15,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Amazon veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 181.52 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 155.67 Mrd. USD eingefahren.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2026 wird am 30.07.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Amazon rechnen Experten am 05.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 8,86 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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