Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 253,76 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'696 Punkten steht. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 255,36 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 252,86 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'297'607 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 29,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 200.61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amazon am 29.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Amazon-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,95 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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