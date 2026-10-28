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28.10.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 252,38 USD ab.

Amazon
208.21 CHF -0.95%
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Um 16:28 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 252,38 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'683 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 252,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 252,86 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'927'621 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 287,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (196,13 USD). Mit einem Kursverlust von 22,29 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 lud Amazon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 5,75 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 200.61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,62 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Amazon rechnen Experten am 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,95 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2185 17.06.2027 157879250
Long 12.3139 19.03.2027 157335497
Long 418.6741 18.12.2026 145247810
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4041 11.25 154717895
Long 11.3155 6.43 159380467
Long 19.0306 2.92 161566434
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3452 9.00 158969270
Short 9.3039 6.26 159840222
Short 20.9337 0.53 162230891
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.72 48959732
Long 10 -10.01 152897146
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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26.10.26 Amazon Buy UBS AG
21.10.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
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31.07.26 Amazon Buy UBS AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’492.63 13.84 STB6QU
Short 16’085.86 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’728.59 29.10.2026 10:24:38
Long 13’988.38 19.86 SWBSHU
Long 13’671.17 13.97 S2BY4U
Long 13’066.28 8.89 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Amazon 208.21 -0.95% Amazon

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