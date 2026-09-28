Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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28.09.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Montagabend leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Amazon. Zuletzt fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 247,21 USD ab.
Die Amazon-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 247,21 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 30'335 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 244,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 246,37 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'362'531 Amazon-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (287,16 USD) erklomm das Papier am 04.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 20,66 Prozent sinken.
Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 30.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 200.61 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 167.70 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amazon wird am 29.10.2026 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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