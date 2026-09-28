Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag mit Kursabschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 246,35 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'290 Punkten liegt. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 244,73 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 246,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'761'504 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2026 auf bis zu 287,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 25,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200.61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amazon am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,77 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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