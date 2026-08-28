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28.08.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Abend fester

Amazon Aktie News: Amazon am Abend fester

Die Aktie von Amazon zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 265,15 USD.

Amazon
214.86 CHF 3.09%
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Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 265,15 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'426 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 267,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 258,42 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 5'864'749 Aktien.

Am 04.08.2026 markierte das Papier bei 287,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 196,13 USD am 18.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 26,03 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 30.07.2026 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 5,75 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 200.61 Mrd. USD im Vergleich zu 167.70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 13,83 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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