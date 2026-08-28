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28.08.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Amazon Aktie News: Amazon am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 260,00 USD nach oben.

Amazon
214.86 CHF 3.09%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 260,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'585 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 260,26 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 258,42 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'400'173 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 10,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 196,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Am 30.07.2026 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 167.70 Mrd. USD eingefahren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 13,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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