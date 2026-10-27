Amazon Aktie News: Amazon am Abend freundlich

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 254,54 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'670 Punkten notiert. Die Amazon-Aktie legte bis auf 254,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 250,73 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'288'753 Stück gehandelt.

Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 11,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 22,95 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.07.2026. Das EPS belief sich auf 5,75 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2026 12,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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