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27.10.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Abend freundlich

Amazon Aktie News: Amazon am Abend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Amazon
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 254,54 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'670 Punkten notiert. Die Amazon-Aktie legte bis auf 254,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 250,73 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'288'753 Stück gehandelt.

Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 11,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 22,95 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.07.2026. Das EPS belief sich auf 5,75 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2026 12,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3231 17.06.2027 157879250
Long 11.5948 19.03.2027 154025218
Long 417.4143 18.12.2026 145247810
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7325 11.94 154717896
Long 11.9261 5.42 159380467
Long 19.8769 1.87 161566434
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.077 10.23 158969270
Short 12.2769 4.44 161120673
Short 18.9793 1.65 162230891
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.87 48959732
Long 10 -24.83 152897477
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Long 13’668.55 13.72 SKBVGU
Long 13’097.42 8.95 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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