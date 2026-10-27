|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Abend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 254,54 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'670 Punkten notiert. Die Amazon-Aktie legte bis auf 254,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 250,73 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'288'753 Stück gehandelt.
Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 11,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 22,95 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.07.2026. Das EPS belief sich auf 5,75 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.70 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2026 12,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie
Anthropic-Aktie vor dem Start: KI-Labor reicht offiziell Antrag für IPO ein
Amazon-Aktie knapp in Grün: Konzern plant Investitionen in Milliardenhöhe in Deutschland
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
|
27.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Abend freundlich (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Amazon am 27.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.