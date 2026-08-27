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27.08.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Amazon

Amazon Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 255,66 USD ab.

Amazon
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 255,66 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'495 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Amazon-Aktie bis auf 255,27 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 259,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'692'953 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,32 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 200.61 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167.70 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 13,89 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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