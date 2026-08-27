Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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27.08.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 257,40 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 257,40 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'530 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 255,61 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,00 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'705'077 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 10,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 196,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Amazon gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,68 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 200.61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Amazon-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 13,89 USD je Amazon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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