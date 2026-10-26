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26.10.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit positiven Vorzeichen

Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Amazon. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 248,38 USD zu.

Amazon
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 248,38 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'318 Punkten steht. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 250,79 USD zu. Mit einem Wert von 249,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'066'542 Amazon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,16 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 196,13 USD erreichte der Anteilsschein am 18.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 26,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 lud Amazon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amazon am 29.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Amazon möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,86 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 16.5289 2.54 162230891
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Long 5 -20.53 48959732
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