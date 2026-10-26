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26.10.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon am Montagnachmittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 249,82 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 249,82 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'391 Punkten tendiert. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 250,79 USD an. Bei 249,84 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 2'194'999 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2026 auf bis zu 287,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 196,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 30.07.2026 äusserte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.70 Mrd. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Am 04.11.2027 wird Amazon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,86 USD je Amazon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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