Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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26.08.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit roter Tendenz
Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 258,94 USD ab.
Die Amazon-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 258,94 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'207 Punkten realisiert. Bei 258,25 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 261,39 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'452'226 Amazon-Aktien umgesetzt.
Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 196,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 24,26 Prozent sinken.
Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 lud Amazon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 200.61 Mrd. USD gegenüber 167.70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amazon am 22.10.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 13,89 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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