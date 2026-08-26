Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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26.08.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon fällt am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 260,43 USD ab.
Die Amazon-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 260,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'121 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 259,40 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 261,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 904'857 Amazon-Aktien umgesetzt.
Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 10,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 30.07.2026 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 5,75 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 200.61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,62 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2028 13,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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