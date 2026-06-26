Amazon Aktie News: Amazon verteuert sich am Freitagabend

Um 20:26 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 230,47 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'208 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 232,61 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,23 USD. Bisher wurden heute 7'134'000 Amazon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2026 bei 278,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 20,86 Prozent wieder erreichen. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 14,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Amazon gewährte am 29.04.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,78 USD gegenüber 1,59 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 181.52 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 155.67 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 30.07.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 10,05 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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