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25.11.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 241,01 USD.
Die Amazon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 241,01 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 25'076 Punkten notiert. Die Amazon-Aktie sank bis auf 237,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 243,03 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 3'292'965 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. 19,15 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 22,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Amazon gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 201.94 Mrd. USD gegenüber 180.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 vorlegen.
Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,82 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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