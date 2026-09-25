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25.09.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Freitagabend auf grünem Terrain

Amazon Aktie News: Amazon am Freitagabend auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 249,74 USD.

Amazon
206.17 CHF 1.21%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 249,74 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'636 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 250,85 USD. Mit einem Wert von 248,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3'248'451 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (287,16 USD) erklomm das Papier am 04.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (196,13 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,47 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 30.07.2026. Es stand ein EPS von 5,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 200.61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,77 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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