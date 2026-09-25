Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Freitagabend auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 249,74 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 249,74 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'636 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 250,85 USD. Mit einem Wert von 248,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3'248'451 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (287,16 USD) erklomm das Papier am 04.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (196,13 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,47 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 30.07.2026. Es stand ein EPS von 5,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 200.61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,77 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 5 Jahren verdient
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Neue Gefahr für Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co.? Michael Burry warnt vor wachsendem Bilanzrisiko
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
|
25.09.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Freitagabend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)