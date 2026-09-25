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25.09.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag billiger

Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag billiger

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 247,86 USD abwärts.

Amazon
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Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 247,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'489 Punkten liegt. Bei 247,31 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 248,52 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 1'479'091 Aktien.

Bei einem Wert von 287,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 15,86 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,13 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,87 Prozent.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 200.61 Mrd. USD gegenüber 167.70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2026 12,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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