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25.08.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend leichter

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 260,50 USD.

Amazon
209.18 CHF 0.41%
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Um 20:26 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 260,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'150 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 260,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 262,73 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'592'784 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 196,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 32,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 167.70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 200.61 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 13,89 USD im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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