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25.08.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagnachmittag Verlust reich

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagnachmittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 261,19 USD.

Amazon
211.11 CHF 1.34%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 261,19 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'172 Punkten liegt. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 261,12 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 262,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'125'375 Amazon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2026 auf bis zu 287,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 196,13 USD am 18.02.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 24,91 Prozent wieder erreichen.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Amazon gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 200.61 Mrd. USD im Vergleich zu 167.70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 13,89 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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