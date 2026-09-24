Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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24.09.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon reagiert am Abend positiv
Die Aktie von Amazon zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 249,71 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 249,71 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'447 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 249,92 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 245,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'585'164 Amazon-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 13,04 Prozent niedriger. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 27,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 30.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 167.70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 200.61 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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