Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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24.09.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 246,29 USD ab.
Um 16:28 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 246,29 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'322 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 245,61 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,80 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'838'765 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Mit einem Zuwachs von 16,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 196,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 25,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 200.61 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,77 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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