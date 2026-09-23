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23.09.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon verzeichnet am Abend Verluste

Amazon Aktie News: Amazon verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 249,71 USD nach.

Amazon
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Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 249,71 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'465 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 247,77 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 253,26 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 5'377'559 Aktien.

Bei einem Wert von 287,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 15,00 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 196,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 21,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 30.07.2026 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,75 USD, nach 1,68 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2026 12,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 25.6476 0.64 160187287
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