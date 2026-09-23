Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.09.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon verzeichnet am Abend Verluste
Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 249,71 USD nach.
Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 249,71 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'465 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 247,77 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 253,26 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 5'377'559 Aktien.
Bei einem Wert von 287,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 15,00 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 196,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 21,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 30.07.2026 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,75 USD, nach 1,68 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2026 12,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 5 Jahren verdient
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Neue Gefahr für Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co.? Michael Burry warnt vor wachsendem Bilanzrisiko
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Amazon Aktie News: Amazon verzeichnet am Abend Verluste (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Amazon Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Amazon (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Amazon am 23.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel nach. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.