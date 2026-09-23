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23.09.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Amazon

Amazon Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 248,88 USD.

Amazon
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Die Amazon-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 248,88 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 30'374 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 248,87 USD aus. Bei 253,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'350'947 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 287,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 15,38 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 200.61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,77 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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