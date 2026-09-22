Amazon Aktie News: Amazon fällt am Dienstagabend

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 255,34 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'706 Punkten steht. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 253,79 USD. Bei 255,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 4'705'707 Aktien.

Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 11,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.07.2026. Es stand ein EPS von 5,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amazon am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,77 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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