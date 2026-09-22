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22.09.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon fällt am Dienstagabend

Amazon Aktie News: Amazon fällt am Dienstagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 255,34 USD.

Amazon
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Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 255,34 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'706 Punkten steht. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 253,79 USD. Bei 255,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 4'705'707 Aktien.

Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 11,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.07.2026. Es stand ein EPS von 5,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amazon am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,77 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4079 19.03.2027 157049917
Long 140.6227 18.12.2026 145247810
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1503 11.14 155498631
Long 11.4018 5.56 160110573
Long 18.3333 2.25 160236276
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2039 12.34 158726101
Short 11.1018 5.43 159840222
Short 15.0667 3.14 160487978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.49 48959732
Long 10 -9.43 152897146
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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