Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 257,05 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'664 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Amazon-Aktie bis auf 253,79 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'202'575 Amazon-Aktien.

Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,71 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 196,13 USD am 18.02.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 23,70 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 30.07.2026 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,77 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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