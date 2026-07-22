Amazon Aktie News: Amazon am Abend schwächer

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 242,72 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'066 Punkten steht. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 242,47 USD nach. Bei 248,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 3'019'411 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 278,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,19 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 29.04.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 181.52 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 155.67 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2026 terminiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 05.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,84 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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