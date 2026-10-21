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21.10.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Abend in Grün

Amazon Aktie News: Amazon am Abend in Grün

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 263,94 USD.

Amazon
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Um 20:26 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 263,94 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'889 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 264,34 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,74 USD. Bisher wurden heute 3'858'292 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 04.08.2026 markierte das Papier bei 287,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 8,80 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,13 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Amazon liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 200.61 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amazon am 29.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Amazon-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2026 12,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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