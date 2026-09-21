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21.09.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Montagabend stärker

Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Montagabend stärker

Die Aktie von Amazon gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 258,33 USD.

Amazon
210.11 CHF 0.80%
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Um 20:26 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 258,33 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'449 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie legte bis auf 259,06 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 256,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 4'076'707 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 10,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 31,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 200.61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amazon wird am 29.10.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 12,77 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3901 19.03.2027 157049917
Long 140.4214 18.12.2026 145247810
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1401 11.06 155498631
Long 11.7018 5.48 160110573
Long 14.5244 3.66 160187287
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.8002 5.54 159840222
Short 24.7803 0.55 159744449
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.88 48959732
Long 10 -10.99 152897146
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

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