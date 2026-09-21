Amazon Aktie News: Anleger greifen bei Amazon am Montagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 256,89 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'207 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 257,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 256,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'808'926 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 287,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,79 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 196,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 23,65 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 200.61 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167.70 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,77 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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