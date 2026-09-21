Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’968 1.3%  SPI 19’768 1.3%  Dow 51’908 0.4%  DAX 25’547 1.0%  Euro 0.9424 -0.2%  EStoxx50 6’304 1.1%  Gold 4’341 -0.9%  Bitcoin 70’394 5.4%  Dollar 0.8215 -0.1%  Öl 100.1 -3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vor Infomaniak-Börsengang: CEO schliesst Kapitalerhöhung nach Börsengang nicht aus
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Sunrise-Aktie legt zu: Telekomkonzern plant Abbau von bis zu 450 Stellen
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Suche...
ETF Sparplan

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Anleger greifen bei Amazon am Montagnachmittag zu

Amazon Aktie News: Anleger greifen bei Amazon am Montagnachmittag zu

Die Aktie von Amazon zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 256,89 USD.

Amazon
210.11 CHF 0.80%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 256,89 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'207 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 257,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 256,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'808'926 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 287,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,79 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 196,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 23,65 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 200.61 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167.70 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,77 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern

Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum Large Caps zum Jahresende im Vorteil sein könnten

Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 18 Prozent nach Amazon-Milliardendeal

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4437 19.03.2027 157532642
Long 12.2514 17.06.2027 159488355
Long 138.8492 18.12.2026 145247810
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3131 10.07 155498631
Long 12.2514 4.42 160110573
Long 15.4277 2.58 160187287
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8711 13.73 158726101
Short 10.4137 6.72 159840222
Short 21.9236 1.67 159744449
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 48959732
Long 10 -25.39 152897477
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten