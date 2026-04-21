Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

Das Papier von Amazon konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 251,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 26'531 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 255,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,00 USD. Zuletzt wechselten 6'120'830 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 258,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 165,29 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 34,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 05.02.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 213.39 Mrd. USD – ein Plus von 13,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 187.79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 29.04.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Amazon rechnen Experten am 29.04.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 7,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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