Um 20:26 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 249,21 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 25'335 Punkten liegt. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 249,15 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 253,53 USD. Bisher wurden via NASDAQ 7'587'155 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 287,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,23 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 27,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,95 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 201.94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 180.17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,82 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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