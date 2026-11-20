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20.11.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon am Freitagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 256,73 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 256,73 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 25'923 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 251,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 253,53 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'356'337 Amazon-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 10,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 196,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Amazon liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 201.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 180.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 12,82 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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