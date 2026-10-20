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20.10.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagnachmittag in Grün

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 263,19 USD.

Amazon
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Um 16:28 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 263,19 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'607 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 265,29 USD. Bei 264,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'031'895 Amazon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,13 USD ab. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 34,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.07.2026. Das EPS lag bei 5,75 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200.61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Amazon rechnen Experten am 04.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 12,79 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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