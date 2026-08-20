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20.08.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit Abschlägen

Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 260,31 USD.

Amazon
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Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 260,31 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'138 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 259,95 USD. Bei 262,53 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'009'425 Amazon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (287,16 USD) erklomm das Papier am 04.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,31 Prozent hinzugewinnen. Bei 196,13 USD erreichte der Anteilsschein am 18.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 30.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 200.61 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167.70 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,64 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2772 19.03.2027 157049918
Long 417.4239 18.09.2026 155880704
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.2302 13.24 155498631
Long 11.2817 5.86 159380466
Long 20.8712 1.64 159380464
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9571 10.50 158726101
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.61 48959732
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