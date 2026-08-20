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20.08.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon gibt am Nachmittag nach

Amazon Aktie News: Amazon gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 261,30 USD ab.

Amazon
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 261,30 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'299 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 261,25 USD aus. Bei 262,53 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'207'677 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 287,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 9,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (196,13 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 33,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Amazon liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 200.61 Mrd. USD im Vergleich zu 167.70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 12,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
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