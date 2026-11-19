Die Amazon-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 258,72 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 26'714 Punkten realisiert. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 258,50 USD nach. Bei 272,51 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 5'974'467 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 10,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Mit einem Kursverlust von 24,19 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 29.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 201.94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 180.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,82 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Realitätscheck für den KI-Boom: Wie verwundbar ist die Rally laut TS Lombard?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 5 Jahren eingebracht

Zwei positive Signale für die Amazon-Aktie: Focus-List-Platz bei JPMorgan und Cashflow-Ausblick von Dan Ives