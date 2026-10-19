Amazon Aktie News: Amazon am Montagabend freundlich

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 262,05 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'536 Punkten tendiert. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 263,44 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,78 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'749'795 Amazon-Aktien.

Am 04.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 9,58 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 196,13 USD am 18.02.2026. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 25,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Amazon liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 5,75 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,79 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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