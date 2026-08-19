Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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19.08.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon verteuert sich am Abend
Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 264,37 USD.
Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 264,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'427 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 265,15 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 260,76 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'864'749 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 8,62 Prozent zulegen. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.
Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 30.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200.61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2027 10,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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