Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 0.5%  SPI 20’223 0.3%  Dow 53’461 0.2%  DAX 26’091 -0.1%  Euro 0.9316 -0.9%  EStoxx50 6’444 -0.4%  Gold 4’490 3.6%  Bitcoin 54’535 3.7%  Dollar 0.7981 -1.7%  Öl 91.5 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539On113454047Partners Group2460882DocMorris4261528Moderna44811242Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Valartis-Aktie: Finanzgruppe mit weniger Reingewinn im ersten Halbjahr
Sika-Aktie: Hybridanleihe über 1 Milliarde Euro am Markt platziert
Gold glänzt wieder: Was ist die beste Strategie?
Suche...
ETF Sparplan

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon verteuert sich am Abend

Amazon Aktie News: Amazon verteuert sich am Abend

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 264,37 USD.

Amazon
211.72 CHF 0.53%
Kaufen Verkaufen

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 264,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'427 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 265,15 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 260,76 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'864'749 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 8,62 Prozent zulegen. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 30.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200.61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2027 10,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie stürzte auf 6 Dollar: Was Jeff Bezos aus dem Dotcom-Crash gelernt hat

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Alphabet-Aktie im Fokus: NVIDIAs Milliarden-Deal setzt Googles Chip-Pläne unter Druck

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0785 19.03.2027 154025217
Long 12.2833 19.03.2027 157049918
Long 417.6307 18.09.2026 155880705
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.2333 13.23 155498631
Long 11.2873 5.86 159380466
Long 20.8815 1.63 159380464
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9605 10.54 158726101
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.54 48959732
Long 10 -27.54 152897477
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
09:24 Marktüberblick: KI- und Chipwerte unter Druck
09:05 Schwergewichte halten SMI in der Spur
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Korrektur ausgeweitet
18.08.26 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.83 19.89 S6HB9U
Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’838.89 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Amazon 211.72 0.53% Amazon

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Kursverdopplung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind
Cathie Wood justiert Tech-Aktien neu: Aufstockung bei NVIDIA und Cloudflare, Rückzug bei AMD und Palantir
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn größten Positionen
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.