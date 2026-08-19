Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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19.08.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 261,14 USD.
Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 261,14 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'330 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 262,65 USD. Bei 260,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'488'319 Amazon-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 9,96 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 196,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,75 USD gegenüber 1,68 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 10,63 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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